Franko Sabljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franko Sabljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franko Sabljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franko Sabljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franko Sabljic 17 Eylül 2003 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Franko Sabljić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franko Sabljic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Franko Sabljic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Franko Sabljic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Franko Sabljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franko Sabljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franko Sabljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franko Sabljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zr. Mostar U19

1 Eylül 2021 yılında Zrinjski Mostar

Franko Sabljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franko Sabljic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Franko Sabljic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 23 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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