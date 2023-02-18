Frano İvancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frano İvancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frano İvancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frano İvancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frano İvancic 9 Aralık 2001 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Frano Ivančić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frano İvancic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frano İvancic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frano İvancic'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frano İvancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frano İvancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frano İvancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frano İvancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NK Opatija U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Opatija U19

1 Temmuz 2020 yılında NK Opatija

4 Temmuz 2022 yılında NK Orijent 1919

Frano İvancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frano İvancic şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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