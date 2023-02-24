Frano Medic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frano Medic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Frano Medic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Frano Medic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.