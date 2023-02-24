Frano Medic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frano Medic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frano Medic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Frano Medic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Frano Medic 20 Temmuz 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Frano Medić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Frano Medic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Delta Sport Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Frano Medic'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Frano Medic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Frano Medic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında NK Zagreb U17
1 Temmuz 2019 yılında NK Zagreb U19
1 Temmuz 2021 yılında NK Zagreb
3 Ağustos 2022 yılında NK Maksimir
9 Şubat 2023 yılında Siroki Brijeg
Frano Medic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Frano Medic şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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