Frans Elvarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frans Elvarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frans Elvarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frans Elvarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frans Elvarsson 14 Ağustos 1990 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frans Elvarsson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frans Elvarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 21 Şubat 2011 tarihinde katılmıştır. Frans Elvarsson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Frans Elvarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frans Elvarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frans Elvarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frans Elvarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ekim 2006 yılında Njardvík

21 Şubat 2011 yılında Keflavík

14 Mayıs 2011 yılında Njardvík

30 Haziran 2011 yılında Keflavík

Frans Elvarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frans Elvarsson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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