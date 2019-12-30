Fransa 100 bin güvenlik gücüyle yılbaşına hazır

Fransa'da yılbaşı gecesi için güvenlik önlemleri amacıyla 100 bin güvenlik gücü göreve hazırlandı.

Son dönemlerde birçok terör saldırısının yaşandığı Fransa'da 31 Aralık yılbaşı gecesi için yapılacak ülke çapındaki kutlamalarda, olası tehlikelere karşın önlemler alındı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada 31 Aralık gecesinde 100 bin güvenlik gücünün sahalarda görevde olacağını belirtti. Castaner ayrıca 100 bin polis ve jandarmanın yan ısıra askerlerin ve itfaiye erlerinin de güvenlik önlemlerine destek olacağını ifade etti.

"Herhangi bir tehdit altında değiliz fakat Fransa hala risk bölgesi" diyen Bakan Castaner, ülke çapında kutlamaların olacağı bir gecede güvenlik güçlerinin yılbaşı için izine çıkmalarının mümkün olmadığına da değindi.

Fransa'da geçtiğimiz yılbaşında yine güvenlik güçleri yoğun olarak sahada bulunmuş, 148 bin polis ve jandarma görev almıştı.

Kaynak: İHA