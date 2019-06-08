Fransa Açık’ta kadınlarda şampiyon Ashleigh Barty

Fransa Açık (Roland Garros) kadınlar tek finalinde Ashleigh Barty, rakibi Marketa Vondrousova'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta tek kadınlarda şampiyon belli oldu. Avustralyalı Ashleigh Barty, Çek tenisçi Marketa Vondrosouva'yı 6-1 ve 6-3'lük setler sonucu 2-0 mağlup ederek ilk finalinde ilk şampiyonluğunu yaşamış oldu.

Barty'nin daha önce elde ettiği en büyük başarı ise 2019 Miami Masters'da kupaya uzanmasıydı.

Kaynak: İHA