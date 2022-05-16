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Fransa Başbakanı Castex istifa etti! Yerini 30 yıl aradan sonra ilk kadın başbakan alacak!

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Başbakan Jean Castex’in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunduğu belirtildi. Castex’in yerine 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne’nin geçmesinin bekleniyor.

Fransa Başbakanı Castex istifa etti! Yerini 30 yıl aradan sonra ilk kadın başbakan alacak!

Fransa’da 24 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından Başbakan Jean Castex’in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunduğu ve Macron’un Castex’in istifasını kabul ettiği bildirildi.

Başbakan Castex’in, yerel saatle 18:30'da devir teslim için Elysee Sarayı'ndan ayrılıp Başbakanlık Konutuna geçtiği aktarıldı.

Başbakan Castex, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sundu!

30 YILIN ARDINDAN İLK KADIN BAŞBAKAN

Castex’in yerine ise 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne’nin geçmesinin beklendiği belirtildi. Borne, Macron tarafından Başbakanlık görevinin getirilmesi halinde 1991-1992 yılları arasında Başbakanlık görevi yapan Edith Cresson’ın ardından ilk kadın olacak.
Cumhurbaşkanı Macron daha önceki yaptığı bir konuşmada, yeni Başbakan'ın ekolojik planlamadan da sorumlu olacağını belirtmiş, bu nedenle daha sosyal ve çevreci yönü ağır basan bir adaya Başbakanlık görevini vermesi bekleniyordu.

Başbakan Castex, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sundu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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