Fransa Başbakanı Philippe'den korkutan açıklama: Salgından önceki hayata dönmek uzun sürecek

Her gün peş peşe ölümler gelen Fransa'dan endişe yaratıcı bir açıklama geldi.

Başbakan Philippe, Sağlık Bakanı Olivier Veran ile salgına ilişkin yaklaşık 2,5 saat süren basın toplantısı düzenlendi.

Durumun iyiye gittiğini ancak salgının henüz bitmediğini kaydeden Philippe, "Salgından önceki hayata dönmek için uzun süre beklememiz gerekecek." dedi.

Ülke genelinde serbest dolaşım sınırlandırılması kurallarını ihlal eden 800 binden fazla kişiye para cezası kesildiğini dile getiren Philippe, halkın evde kalmasının olumlu etkilerinin görüldüğünün altını çizdi.

Philippe, şimdiye kadar 100 ülkede mahsur kalan 160 bin Fransızın ülkeye getirildiğini, bunun için yaklaşık 1600 seferin düzenlendiğini vurguladı.

Ülkede bir haftada maske üretimini 4 milyondan 8 milyona çıkardıklarını ifade eden Philippe, salgın nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğunun yaşanacağına dikkat çekti.

Ülke ekonomisi yüzde 8 küçülecek

Philippe, bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 8 daralmasının öngörüldüğüne işaret ederek, ekonomik faaliyetlerde yüzde 36, otel ve restoranlardaki yüzde 90, endüstride yüzde 43 ve inşaat sektöründeki faaliyetlerde de yüzde 88 düşüş yaşandığını aktardı.

Halkın virüse karşı bağışıklık kazanmadığını ve şimdiye kadar Kovid-19'a karşı etkili bir tedavi bulunmadığına dikkati çeken Philippe, "Virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Philippe, serbest dolaşım sınırlandırmalarının sona ereceği 11 Mayıs'tan sonra hastalık belirtisi gösterenlere test yapılacağını ve Kovid-19 taşıyanların evlerinde veya hükümetin belirlediği otellerde karantina altında tutulacağını belirtti.

Phillipe, toplu taşıma araçlarında maske takmanın zorunlu olabileceğini söyledi.

Fransızlara yazın yurt dışında tatil yapmayı önermediğini dile getiren Philippe, 11 Mayıs'ta ülkedeki tüm okulların açılmayacağını, açılan okullarda ise gereken tüm tedbirlerin alınacağını kaydetti.

Yaşlı bakımevlerinin neredeyse yarısında Kovid-19 tespit edildi

Sağlık Bakanı Veran da sağlık çalışanlarına maske, eldiven ve koruyucu ekipman temin etmekte hala sorun yaşandıklarını kabul etti.

Bu hafta 5 milyon maskenin dağıtılacağını belirten Veran, hazirana kadar 15 bin solunum cihazına sahip olacaklarını söyledi.

Veran, ülkedeki yaşlı bakımevlerinin yüzde 45'inde Kovid-19'a rastlandığının altını çizerek, yarından itibaren bakımevlerine ziyaretlere izin verileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Veran, 11 Mayıs'tan sonra her hafta 500 bin Kovid-19 testi yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.