Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokatlı saldırı | Macron'a tokat anı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katıldığı bir etkinlikte saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından tokat atılan Macron'un korumaları duruma derhal müdahale ederken yetkililer, olayla ilgili olduğu belirlenen iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Drome'da katıldığı bir etkinlikte saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen bir saldırgan Macron'a tokat attı.
Fransa Cumhurbaşkanı Drome’da katıldığı bir etkinlik sırasında bir kişinin tokatlı saldırısına maruz kaldı.
Korumaların araya girmekte geciktiği olayda Fransa Cumhurbaşkanı’na saldıran kişinin kimliği henüz açıklanmadı. Yetkililer 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.