Fransa Cumhurbaşkanı Macron parlamentoda kan kaybediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti, koronavirüsle (Covid-19) mücadelede başarısızlığı ile yoğun eleştirilere maruz kalırken, ülkede sağlık ve ekonomik krize bir de siyasi kriz eklendi. Fransız medyası flaş gelişme olarak duyurduğu haberinde Macron'un partisi olan Cumhuriyet Yürüyüşü'nden yaklaşık 20 milletvekili ayrılacağını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa ülkelerine diz çöktürmeye devam ediyor. Emmanuel Macron liderliğindeki Fransa'da koronavirüsle (Covid-19) mücadeledeki başarısızlığın siyasete de yansıdığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Macron, 2017 yılında iktidara geldiğinde parlamentoda 314 milletvekili ile ezici çoğunluğu elde ederken, seçildiği günden bu yana bazı sebepler nedeniyle 18 milletvekili, partiden ayrıldı.

MACRON'UN PARTİSİNDEN 20 KİŞİ DAHA AYRILIYOR

Fransız medyası flaş gelişme olarak duyurduğu haberinde Mayıs ortalarında Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü'nden yaklaşık 20 milletvekili ayrılacağı ve "Ekoloji, Demokrasi, Dayanışma" adı altında parlamentoda 9'uncu grubunu kuracakları ileri sürüldü.

İSTİFALARIN NEDENİ COVİD-19

Parlamentoda 9'uncu grubun kurulması durumunda Emamnuel Macron'un bugüne kadar elinde tutuğu çoğunluğu kaybetmesi kaçınılmaz olacağa ifade edilirken, ayrılmaların nedenin dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında gösterilen yetersiz mücadele çalışmaları olduğu belirtiliyor.

Kaynak: DHA