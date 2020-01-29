Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Erdoğan'a ilişkin küstah açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Libya ile ilgili verdiği sözü tutmamakla suçlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan'ın, Suriye'li muhaliflerin Libya'ya Türk gemileriyle taşınmasına yardımcı olduğunu öne sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırladı.

Macron, Libya'daki son gelişmelere ilişkin Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Macron, "Son günlerde, Türk gemilerinin Libya topraklarına gelen Suriyeli paralı askerlere eşlik ettiğini görüyoruz. Bu, Berlin'deki konferansta Erdoğan'ın verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali ve verilen sözlerin tutulmadığı anlamına geliyor." dedi.

Macron, "Bu müdahale, Avrupa ve Sahel bölgesinin güvenliği için de saldırı anlamına geliyor" ifadesini kullandı ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Türkiye arasında Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik anlaşmayı eleştirdi.

MACRON'DAN YUNANİSTAN'A VE KIBRISLI RUMLARA DESTEK

Doğu Akdeniz'deki gerginliğe de atıfta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin ve AB'nin Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlara desteğini yinelerken, Türkiye'yi "tahriklerde ve haksız müdahalelerde" bulunmakla suçladı.

Macron, Fransa ve Yunanistan arasında güvenlik alanında stratejik işbirliğinin oluşturulacağını ve önümüzdeki haftalarda bu işbirliğinin ana hatlarının belirginleşeceğini söyledi. Macron, bu çerçevede, Fransız donanmasının, Avrupa'nın stratejik bölgesinin güvenliğinin sağlanması için varlığını artıracağını ifade etti.

Libya'da devam eden krize çözüm bulmak için Türkiye ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkeler Berlin'de toplanmışlardı. Toplantıda bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlanmıştı.