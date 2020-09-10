Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye çağrı!

Avrupa'nın bir bütün olarak Türkiye'ye ilişkin tutumunda daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olması gerektiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu açıklaması sonrası Türkiye ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı açıklamada "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.