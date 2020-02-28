Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan Esad rejimi ve Rusya'ya kınama

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, İdlib'de gerginliği azaltma konusunda verdiği taahhütleri gerçekleştirmediği için Esed rejimini ve Rusya'yı kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, açıklamalarda bulundu.

Le Drian yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'nin kuzeybatısında dün Türk güçlerine yönelik yapılan saldırının ardından (Mevlüt) Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerimi ilettim ve Fransa'nın Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu söyledim"

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