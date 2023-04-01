Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!

Fransa oruç tutan futbol oyuncularına maç esnasında oruçlarını açmaları için izin vermeyeceğini duyurdu. Birçok futbolcu ve sosyal medya platformları duruma tepki gösterdi!

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Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!

Federal Hakemler Komisyonuna (CFA) dün bir elektronik posta gönderen federasyon, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istedi.

Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!

MAÇ SIRASINDA ORUÇ AÇAMAYACAKLAR

Elektronik postada, federasyon tüzüğünün 1. maddesindeki "Futbol, oyuncularının siyasi, dini, ideolojik veya sendikal düşüncelerini dikkate almaz. Herkes için bağlayıcı bu ilkeye saygı gösterilmesini sağlamak tüm tarafların sorumluluğundadır." ifadesi yer aldı. Bu hükümlere aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunuldu.

FRANSA'YA TEPKİ YAĞDI

Elektronik postanın detaylarının basında yer almasının ardından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yasağa tepki gösterildi. Komisyona tepki yağdı!

PREMİER LİG FUTBOLCULARA SÜRE TANIMIŞTI

İngiltere'de, Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.

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