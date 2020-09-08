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Fransa - Hırvatistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde son maçlar oynanıyor. Bu gecenin önemli maçlarında Fransa ve Hırvatistan karşılaşması bulunuyor. Peki, Fransa - Hırvatistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Fransa - Hırvatistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Uluslar Ligi'nde Eylül ayının son maçlarında Fransa ve Hırvatistan arasında önemli bir maç oynanacak. Uluslar A Liginin 3. Grubunda bulunan iki önemli takım Fransa ve Portekiz, aldıkları galibiyetlerle grubun zirvesinde bulunuyor. Fransa ilk maçta, İsveç deplasmanında 1-0 kazanmıştı. Hırvatistan ise ilk maçında, grubun güçlü takımı Portekiz'e 4-1 kaybetmişti. Günün önemli maçında futbolseverleri bilgilendirdiğimiz haberimizi inceleyebilirsiniz. Peki, Fransa - Hırvatistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

8 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak Fransa-Hırvatistan Uluslar Ligi mücadelesi, Stade de France'da oynanacak. Karşılaşmada, Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını, Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe üstlenecek. Mücadele, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA?

Fransa ve Hırvatistan arasında oynanacak Uluslar Ligi C Grubu mücadelesi, 8 Eylül TSİ 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncısı S Sport 2 kanalı. S Sport 2 kanalını izlemek için bazı üyeliklere sahip olmanı gerekiyor. S Sport 2'yi izlemek için 'nasıl izlenir' haberimize göz atabilirsiniz.

S Sport 2 nasıl izlenir? S Sport 2 kaçıncı kanal?S Sport 2 nasıl izlenir? S Sport 2 kaçıncı kanal?

Onur Çelik
Spor Editörü


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