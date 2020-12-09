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Fransa hükümeti İslam ve Müslümanları hedef alan yasa tasarısını kabul etti

Fransa hükümeti "İslam ve Müslümanları hedef aldığı" nedeniyle eleştirilen yasa tasarısını kabul etti.

Fransa hükümeti İslam ve Müslümanları hedef alan yasa tasarısını kabul etti

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim Cuma günü açıkladığı yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi sonrası kabul edildi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Fransa Başbakanı Jean Castex, Müslümanları ötekileştirdiği eleştirilerinin aksine tasarının İslam dinini hedef almadığını belirtti ve "radikal İslamcılık" ile mücadele etmeyi amaçladığını öne sürdü.

"TOPLUMDA NEFRET VE ŞİDDET YAYIYOR"

Radikal İslamcılığın, toplumda nefret ve şiddeti yaydığını ve toplumu böldüğünü iddia eden Castex, bunun karşısında cumhuriyetin boyun eğmeyip kendi değerini savunmayı seçtiğini söyledi.

Diğer yandan Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon ise hükümeti, yasa tasarısı ile Müslümanları yaftalamayı amaçlamakla suçladı.

Tasarı parlamentoya sunulduğunda, çok sayıda değişiklik talebinde bulunacaklarını belirten Melenchon, yasa tasarısının Müslümanları damgalama niyeti taşıdığını ifade etti.

Yasa tasarısı, İslami derneklerin finansmanlarının denetlenmesi ve Fransa tarafından imamlara yeterlilik sertifikasının verilmesi şartlarını da içeren 54 maddeden oluşuyor.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." demişti.

"Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı fikirleri savunan ideolojilerinin olduğunu, bu kişilerin, kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü" öne süren Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." iddiasında bulunmuştu.

Tasarı ile camilerin finansmanının daha sıkı denetlenmesi, Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması ve din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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