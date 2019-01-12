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Fransa İçişleri Bakanı Castaner: 4 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlama sonrası Fransa İçişleri Bakanı Christophe...

Fransa İçişleri Bakanı Castaner: 4 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlama sonrası Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Castaner, patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2'si itfaiye görevlisi 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DHA


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