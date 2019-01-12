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  3. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, patlamanın yaşandığı bölgeyi gezdi

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, patlamanın yaşandığı bölgeyi gezdi

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlama sonrası Fransa İçişleri Bakanı Christophe...

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, patlamanın yaşandığı bölgeyi gezdi

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlama sonrası Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

12'si ağır 36 kişinin yaralandığı patlamada, olay yeri adeta savaş alanına dönmüş durumda. Castaner, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken; olaya dair net durumun çalışmalar tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağını söyledi.

DHA

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