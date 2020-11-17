UEFA Uluslar Ligi'nde günün en dikkat çekici maçı Fransa ile İsveç arasında oynanacak. Uluslar A Ligi Grup 3'te mücadele eden iki takım, sıralamada art arda bulunuyor. Grupta 13 puanla liderliği elinde bulunduran Fransa, grubun son sırasında 3 puanla bulunan İsveç'i konuk ediyor. 6'ıncı ve son maçların ardından grupta liderin kim olacağı belli olurken mücadele, büyük bir heyecan ve ilgiyle bekleniyor. Peki, Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

FRANSA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'te günün maçı Fransa ile İsveç arasında oynanacak. Karşılaşma, bu akşam saat 22.45'te, Fransa'nın Stade de France sahasında başlayacak. Karşılaşmayı, Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı Saran Grup, Fransa ve İsveç maçını ülkemizde canlı yayınlayacak. Karşılaşma, bu akşam saat 22.45'te S Sport'dan naklen izlenebilir.