Fransa kıtlık kriziyle mücadele ediyor! Ülkede market reyonları yağmalandı!Proje Yazma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Proje Yazma Elemanı Maaşları ve İş İlanlarıTuğba Altıntop, podyumda yürürken kendini yerde buldu! Ayağa kalkarken frikik verdi!Bilişim Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilişim Uzmanı Maaşları, Bilişim Uzmanı İş İlanlarıFatih Terim'den Lokomotiv Moskova maçına farklı kadro!Ceset kokmasın diye her gün banyoda yıkadı! Müge Anlı'da cinayete dair yeni detaylar!Otoparklarda yeni düzenleme! Resmi gazetede yayınlandıPlastik Kalıp Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Plastik Kalıp Teknisyeni Maaşları, Plastik Kalıp Teknisyeni İş İlanlarıAdli Tıp Raporu soruşturma dosyasına girdi! Aleyna Ağgül'ün ölüm nedeni belli oldu!Kadastro ne demek, TDK'ya göre Kadastro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Fransa kıtlık kriziyle mücadele ediyor! Ülkede market reyonları yağmalandı!

Fransa kıtlık kriziyle mücadele ediyor! Ülkede market reyonları yağmalandı!

Avrupa'da görülen ekonomik kriz her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Son olarak Fransa'da bulunan marketlerin reyonları vatandaşı tedirgin etti. Kıtlık krizi tehlikesiyle ülkede, marketlerin rafları boşaldı ve vatandaşların alım gücü düştü.

Fransa kıtlık kriziyle mücadele ediyor! Ülkede market reyonları yağmalandı!

Avrupa'da ekonomik krizin görüldüğü bir ülke de Fransa oldu. Kıtlık sorunuyla karşılaşan ülkenin marketlerindeki tüm gıda rafları boşaldı ve vatandaşların alım gücü düştü. Yaşanan kriz ülke basınına konu olurken, marketlerde görülen manzara ise gazete manşetlerinde yer aldı. Öte yandan haberlerde "gıda krizi yaşayan vatandaşların da isyan çıkarması an meselesi" başlıkları yer aldı.

Fransa kıtlık kriziyle mücadele ediyor! Ülkede market reyonları yağmalandı!

GAZETE BAŞIKLARINDA "KITLIK" İFADESİ YER ALDI

Koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanmada güçlük çeken Avrupa'da, enerji ve akaryakıt krizinin ardından gıda krizi de baş gösterdi. Gıda krizinin en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Fransa'da medya kuruluşları manşetlerde vatandaşları 'kıtlık' konusunda uyardı. 

Fransa kıtlık kriziyle mücadele ediyor! Ülkede market reyonları yağmalandı!

GAZETELER MANŞETLERDE MİLLİ GELİRİ SUNDU

Ülkede marketlerin rafları bomboş kaldı, vatandaşların da alım gücü yüksek oranda düştü. Fransa'da geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 8,3 oranında düşüş gösterirken, Le Figaro gazetesi konuyla ilgili manşet yaptığı haberinde bu duruma değindi ve 1980 yılından sonra düşüş gösteren milli geliri kamuoyunun dikkatine sundu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT