Fransa kıtlık kriziyle mücadele ediyor! Ülkede market reyonları yağmalandı!

Avrupa'da ekonomik krizin görüldüğü bir ülke de Fransa oldu. Kıtlık sorunuyla karşılaşan ülkenin marketlerindeki tüm gıda rafları boşaldı ve vatandaşların alım gücü düştü. Yaşanan kriz ülke basınına konu olurken, marketlerde görülen manzara ise gazete manşetlerinde yer aldı. Öte yandan haberlerde "gıda krizi yaşayan vatandaşların da isyan çıkarması an meselesi" başlıkları yer aldı.

GAZETE BAŞIKLARINDA "KITLIK" İFADESİ YER ALDI

Koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanmada güçlük çeken Avrupa'da, enerji ve akaryakıt krizinin ardından gıda krizi de baş gösterdi. Gıda krizinin en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Fransa'da medya kuruluşları manşetlerde vatandaşları 'kıtlık' konusunda uyardı.

GAZETELER MANŞETLERDE MİLLİ GELİRİ SUNDU

Ülkede marketlerin rafları bomboş kaldı, vatandaşların da alım gücü yüksek oranda düştü. Fransa'da geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 8,3 oranında düşüş gösterirken, Le Figaro gazetesi konuyla ilgili manşet yaptığı haberinde bu duruma değindi ve 1980 yılından sonra düşüş gösteren milli geliri kamuoyunun dikkatine sundu.