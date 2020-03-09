Fransa Kültür Bakanı Riester de korona virüsüne yakalandı

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'de korona virüsü olduğu tespit edildi.

Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünya ülkelerine yayılan korona virüsü, artış göstermeye devam ediyor. Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'in de korona virüsü taşıdığı ortaya çıkarken, bakanın sağlığının iyi olduğu ve virüsün kendisine Ulusal Meclisten bulaşmış olabileceği kaydedildi.

Fransa Ulusal Meclisinde 5 milletvekilinde korona virüsü tespit edilmişti. Ülkede bin kişiyi geçen toplanmaların yasaklandığı ve birçok bölgede okulların tatil edildiği açıklanmıştı. Fransa'da bin 412 korona virüsü vakası kaydedilirken, ülkede virüs kaynaklı 30 ölüm yaşandı.

Kaynak: İHA