Fransa Kültür Bakanı Riester, koronavirüse yakalandı

PARİS (AA) - Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Riester'de virüs tespit edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Riester'in, geçen hafta Ulusal Meclis'teki çalışmalara katıldığı kaydedildi. Ülkede Kovid-19'a yakalananlar arasında 5 milletvekili yer alıyor ve bu kişilerin geçen haftalarda Ulusal Meclis'te bulunduğu biliniyor.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 286 artarak bin 412'e çıktığını bildirdi.



Bunlardan 66'sının ağır durumda olduğu ve 38'inin Fransa'nın adalarından Korsika'da bulunduğunu ifade eden Salomon, salgına karşı 157 hastanenin hazır tutulduğunu ve günde bin testin yapıldığını söyledi.

Bu arada Fransız basınında yer alan haberlere göre Paris'teki bir okulda 8 yaşındaki bir öğrencide de virüs tespit edildi. Öğrencinin sınıf arkadaşlarından 17 Mart'a kadar okula gelmemeleri istendi.



Öte yandan Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Lyon'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, cuma günü Reims ile yapılacak karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi.



- Ülke ekonomisi olumsuz etkilenecek



Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, düzenlediği basın toplantısında salgın nedeniyle restoranların yüzde 25 ve otellerin yüzde 30-40 oranında ciro kaybı yaşadığını dile getirdi.



"Dünya ekonomisi açısından koronavirüs öncesi ve sonrası diye iki dönem oluştu." diyen Le Maire, salgından ekonomik olarak etkilenen şirketlere vergi ödemelerinde kolaylık sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA