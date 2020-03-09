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Fransa Kültür Bakanı Riester’e, koronavirüs teşhisi konuldu

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Fransa Kültür Bakanı Riester’e, koronavirüs teşhisi konuldu

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Fransız medyası, Kültür Bakanı Riester'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakanın, evinde karantina altında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Fransa'da 1412 kişide koronavirüs tespit edilirken; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 olarak duyuruldu.

Kaynak: DHA




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