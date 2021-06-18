Fransa Lideri Macron'a tokatın ardından ikinci şok! Öğrencilerden akıl almaz soru: Yediğin tokat nasıldı?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Somme bölgesindeki ilkokul ziyareti esnasında ilginç anlar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yediği tokatla dünya gündemine gelen Macron'a bir öğrenci "Yediğin tokat nasıldı?" diye sordu.

SORUYA GÜLÜMSEYEREK YANIT VERDİ

Macron'un, ziyareti esnasında, çocuklardan biri Macron'a seslenerek, "Yediğin tokat nasıldı?" diye sordu. Bir anlık sessizliğe neden olan soru şaşkınlık yarattı. Gözler Fransa Cumhurbaşkanı'na çevrilirken, Macron ise çocuğun sorusuna gülümseyerek "Hoş değildi" yanıtını verdi.

Macron, "İyi bir şey değildi. Okul bahçesinde de olsa, birine vurmak hiçbir zaman iyi değil. Yaptığı şey bir hataydı" ifadelerini kullanarak çocuklara nasihatte bulundu.

ÖĞRENCİ VELİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ziyaret sırasında Emmanuel Macron çocukları selamladıktan sonra öğrenci velileri ile görüştü. Ailelerin Covid-19 kriziyle ilgili deneyimlerini ve gelecek döneme ilişkin beklenti ve endişelerini dinleyen Macron, yaşanan süreç hakkında bilgiler verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokatlı saldırı | Macron'a tokat anı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katıldığı bir etkinlikte saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından tokat atılan Macron'un korumaları duruma derhal müdahale ederken yetkililer, olayla ilgili olduğu belirlenen iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokatlı saldırı | Macron'a tokat anı

DAMİEN TAREL'E HAPİS CEZASI

Tokat olayı Macron'un Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında yaşandı. Ziyareti tamamlamasıyla kalabalığı selamlamak isteyen Macron, kendini bekleyen insanlara doğru yaklaştı. Saldırgan ilk olarak tokatlaşmak istercesine bir hareket yapıp sonrasında Macron'a tokat atmıştı. Öte yandan saldırgan, Macron’a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız kralları ve şövalyelerin savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" diye bağırarak cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.

Dünyada gündem olan olay sonrasında Macron'u tokatlayan Damien Tarel 14 ayı ertelenebilir, 18 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar açıklandıktan sonra Tarel, cezasının 4 ayını geçirmek üzere cezaevine gönderildi.