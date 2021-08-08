2020-2021 sezonunun bitmesinin ardından liglerde yeni sezon merakla bekleniyordu. Milli oyuncularımızın önderliğinde geçtiğimiz sezonu Fransa'da şampiyon olarak tamamlayan ve tarihi bir başarıya imza atan Lille, yeni sezonunu ilk maçına çıkıyor. Metz deplasmanına çıkacak son şampiyonun maçını merak eden taraftarlar Fransa Lig 1 Metz - Lille maçı izle | Bein Sports 2 Canlı yayın izle linki aratıyor. İşte maçın yayın linki...

FRANSA LİG 1 METZ- LİLLE MAÇI İZLE

8 Ağustos 2021 Pazar bugün oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Stade Municipal Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi izlemek için Fransa Lig 1 Metz - Lille maçı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FRANSA LİG 1 METZ- LİLLE MAÇI BEİN SPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başlayacağı karşılaşmayı izlemek için Fransa Lig 1 Metz - Lille maçı Bein Sports 2 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports şifreli bir platform olduğu için maçı yukarıdaki bağlantılardan üyelik alarak canlı izleyebilirsiniz.