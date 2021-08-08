Son dakika | Orman yangınlarına müdahale ederken Muğla'nın Datça ilçesinde yangın!Fransa Lig 1 Metz - Lille maçı izle | Bein Sports 2 Canlı yayın izle linkiAntalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı!Son dakika! Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan "umre" açıklaması: Türkiye'den ziyaretçi alınmayacak:Jeff Bezos artık dünyanın en zengin insanı değil! İşte listenin birinci sırasındaki yeni isimSen Çal Kapımı final mi yapıyor, bitiyor mu? Sen Çal Kapımı final ne zaman?Başörtüsünü bağlamak için ağzında tuttuğu iğneyi yanlışlıkla yuttu! Genç kızın midesi delindiKibariye'nin rüzgardan eteği uçuştu! Durumdan rahatsız olan Eşi Ali Küçüklabalçık'ın bulduğu yöntem hayrete düşürdü!Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İkimizin Sırrı 1. bölüm full, tek parça izle | ATV İkimizin Sırrı ilk bölüm canlı izle
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Fransa Lig 1 Metz - Lille maçı izle | Bein Sports 2 Canlı yayın izle linki

Fransa Lig 1 Metz - Lille maçı izle | Bein Sports 2 Canlı yayın izle linki

Geçtiğimiz sezonu büyük bir başarıyla şampiyon olarak tamamlayan Lille, Milli oyuncularımızın önderliğinde yeni sezondaki ilk maçına Metz deplasmanında çıkıyor. Sezonun bu ilk maçını merak eden sporseverler Fransa Lig 1 Metz - Lille maçı izle | Bein Sports 2 Canlı yayın izle linki aratıyor. Maçın yayın linki haberimizde...

Fransa Lig 1 Metz - Lille maçı izle | Bein Sports 2 Canlı yayın izle linki

2020-2021 sezonunun bitmesinin ardından liglerde yeni sezon merakla bekleniyordu. Milli oyuncularımızın önderliğinde geçtiğimiz sezonu Fransa'da şampiyon olarak tamamlayan ve tarihi bir başarıya imza atan Lille, yeni sezonunu ilk maçına çıkıyor.  Metz deplasmanına çıkacak son şampiyonun maçını merak eden taraftarlar Fransa Lig 1 Metz - Lille maçı izle | Bein Sports 2 Canlı yayın izle linki aratıyor. İşte maçın yayın linki...

FRANSA LİG 1 METZ- LİLLE MAÇI İZLE

8 Ağustos 2021 Pazar bugün oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Stade Municipal Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi izlemek için Fransa Lig 1 Metz - Lille maçı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FRANSA LİG 1 METZ- LİLLE MAÇI  BEİN SPORTS 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başlayacağı karşılaşmayı izlemek için Fransa Lig 1 Metz - Lille maçı Bein Sports 2 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz. 

Bein Sports şifreli bir platform olduğu için maçı yukarıdaki bağlantılardan üyelik alarak canlı izleyebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT