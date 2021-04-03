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  3. Fransa Liginde dev randevu: PSG - Lille karşı karşıya gelecek! İşte iki takımın ilk 11'leri..

Fransa Liginde dev randevu: PSG - Lille karşı karşıya gelecek! İşte iki takımın ilk 11'leri..

Fransa Liginin 31.haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta PSG - Lille ile karşı karşıya gelecek. Peki PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte iki takımın ilk 11'i...

Fransa Liginde dev randevu: PSG - Lille karşı karşıya gelecek! İşte iki takımın ilk 11'leri..

Yusuf YazıcıBurak Yılmaz ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligi'nin 31.haftasında Paris Saint Germain'e  (PSG) konuk olacak. İki takımın da 61 puanda olması nedeniyle maçın önemi kat be kat artarken maça ilişkin bilgiler haberimizde...

PSG - LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG - Lille maçı 3 Nisan Cumartesi (bugün) oynanacak. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan  Parc des Princes stadyumunda Türkiye saati ile saat 18.00'de başlayacak olan maç  beIN SPORTS HD 4, Nesine.com'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Zorlu maçı hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. 

PSG - LİLLE İLK 11'LER 

PSG ilk 11:: Keylor Navas ,Presnel Kimpembe,Thilo Kehrer, Marquinhos, Abdou Diallo, Leandro Paredes,  Angel Di Maria, Idrissa Gueye, Kylian Mbappe, Neymar ,Moise Kean    

Lille ilk 11: Mike Maignan, Tiago Djalo, Sven Botman , Jose Fonte, Reinildo Mandava, Jonathan Bamb, Renato Sanches, Benjamin Andre, Boubakary Soumare, Jonathan David, Jonathan Ikone 

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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