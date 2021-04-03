Dünyaca ünlü tasarımcı Carla Zampatti hayatını kaybetti!E-Devlet üzerinden seyahat izni başvurusu yapanlara uyarı: Onaylanmadan yola çıkmayınAmiral Mehmet Sarı kimdir? Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet SarıFenerbahçe kulübü Doktorundan Vesely ve De Colo'nun sakatlığıyla ilgili açıklamaFransa Liginde dev randevu: PSG - Lille karşı karşıya gelecek! İşte Muhtemel ilk 11'ler...Kadir Doğulu Aşkın Tarifi dizisiyle ekranlara dönüyor!Deli dana hastalığı yeniden hortladı: İngiltere ve Kanada'nın ardından bu kez İstanbul'da!İstanbul'da can sıkan görüntü! Vatandaş evde, turistler meydanlardaAntalya'da down sendromlu çocuğun cansız bedeni Irmaktan çıkarıldıAşkın Tarifi dizisi ne zaman hangi kanalda başlıyor, konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fransa Liginde dev randevu: PSG - Lille karşı karşıya gelecek! İşte Muhtemel ilk 11'ler...

Fransa Liginde dev randevu: PSG - Lille karşı karşıya gelecek! İşte Muhtemel ilk 11'ler...

Fransa Liginin 31.haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta PSG - Lille ile karşı karşıya gelecek. Peki PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler...

Fransa Liginde dev randevu: PSG - Lille karşı karşıya gelecek! İşte Muhtemel ilk 11'ler...

Yusuf YazıcıBurak Yılmaz ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligi'nin 31.haftasında Paris Saint Germain'e  (PSG) konuk olacak. İki takımın da 61 puanda olması nedeniyle maçın önemi kat be kat artarken maça ilişkin bilgiler haberimizde...

PSG - LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG - Lille maçı 3 Nisan Cumartesi (bugün) oynanacak. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan  Parc des Princes stadyumunda Türkiye saati ile saat 18.00'de başlayacak olan maç  beIN SPORTS HD 4, Nesine.com'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Zorlu maçı hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. 

PSG - LİLLE MUHTEMEL İLK 11'LER 

PSG muhtemel ilk 11:: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Rafinha, Neymar; Mbappe

Lille muhtemel ilk 11: Maignan; Djalo, Fonte, Botman, Reinildo; Ikone, Andre, Sanches, Bamba; David, Burak Yılmaz.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT