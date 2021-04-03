Fransa Liginde dev randevu: PSG - Lille karşı karşıya gelecek! İşte Muhtemel ilk 11'ler...

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligi'nin 31.haftasında Paris Saint Germain'e (PSG) konuk olacak. İki takımın da 61 puanda olması nedeniyle maçın önemi kat be kat artarken maça ilişkin bilgiler haberimizde...

PSG - LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG - Lille maçı 3 Nisan Cumartesi (bugün) oynanacak. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Parc des Princes stadyumunda Türkiye saati ile saat 18.00'de başlayacak olan maç beIN SPORTS HD 4, Nesine.com'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Zorlu maçı hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

PSG - LİLLE MUHTEMEL İLK 11'LER

PSG muhtemel ilk 11:: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Rafinha, Neymar; Mbappe

Lille muhtemel ilk 11: Maignan; Djalo, Fonte, Botman, Reinildo; Ikone, Andre, Sanches, Bamba; David, Burak Yılmaz.