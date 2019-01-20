Fransa meclisinde "Sarı Yelekliler" karşıtı yasa

Fransa'da hükümet yakma, kırma ve yağmalamaya yeltenen eylemcilerle mücadele etme amacıyla yeni bir yasayı meclise sunacak.

Fransa'da yer yer şiddet ve yağmalamalara şahit olunan ve kasım ayından beri her cumartesi devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine çare olarak Fransa Hükümeti eylemci kontrolünü yasalaştırma kararını aldı. Ulusal Meclise sunulacak olan eylemci kontrol yasasının eyleme katılan vatandaşların kimlik kontrolünü, üzerinin aramasını, bazı vatandaşların eylemlere yasaklanmasını, eylemci isim listeleri oluşturulmasını ve daha nice özgürlük kısıtlayıcı uygulama öngördüğü öğrenildi.

Sadece solcu parti vekillerinin değil birçok hükümet partisi Yürüyen Cumhuriyet (LREM) milletvekillerinin de doğru bulmadığı yasanın içeriğini yumuşatmak adına vekillerce değişiklik teklifleri hazırlandı.

Başbakan Edouard Philippe'in 7 Ocak'ta talep ettiği ve hazırlanacağını duyurduğu yasa ile eylemlerin şiddetlenmesinin engellenmesi hedefleniyor. Öte yandan yasanın Meclis'te büyük tartışmalara yol açması bekleniyor.

Kaynak: İHA