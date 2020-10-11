Düğün davetiyesinde yaptığı uyarı hayatına mâl oldu!Çanta imalathanesinde korkunç yangın! İçerideki onlarca kuş feci şekilde can verdiFransa - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Beşiktaş - Karagümrük ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!Günlük burç yorumları 11 Ekim Pazar 2020Meteoroloji açıkladı! Bugün sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecekDoktorun maske ikazına bıçaklı saldırı!İşe gitmek evden için çıktı! Ağaca asılı cesedi bulunduMasterchef hangi takım kazandı? 10 Ekim Cumartesi Masterchef'te neler oldu?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fransa - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Fransa - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde haftanın en önemli maçı Fransa ile Portekiz arasında oynanacak. Karşılaşmanın detayları haberimizde...

Fransa - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Uluslar A Ligi Grup 3'de iki galibiyetle başlayan Fransa ve Portekiz, karşı karşıya geliyor. Haftanın en merak edilen maçı olan Fransa - Portekiz maçında, iki takımda liderliği almak için savaşacak. Zorlu mücadele öncesi tüm bilinmesi gerekenleri haberimizde derledik. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan karşılaşma, Fransa - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? 

Fransa ve Portekiz arasında oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi Grup 3 maçı, bu akşam saat 21.45'de başlayacak. Stade De France'de oynanacak zorlu karşılaşmayı hakem, İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Carlos Del Cerro Grande yönetecek.

HANGİ KANALDA? 

Futbolseverler tarafından en çok merak edilen ve takip edilecek olan Fransa - Portekiz maçı, bu akşam saat 21.45'de S Sport 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşma, Türkiye'de şifresiz kanallardan yayınlanmayacak. 

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Lloris, Pavard, Upamecano, Lenglet, Digne, Pogba, Kante, Mbappe, Griezmann, Martial, Giroud

Portekiz: Patricio, Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro, Moutinho, Fernandes, Silva, Carvalho, Jota, Ronaldo

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT