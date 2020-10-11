UEFA Uluslar A Ligi Grup 3'de iki galibiyetle başlayan Fransa ve Portekiz, karşı karşıya geliyor. Haftanın en merak edilen maçı olan Fransa - Portekiz maçında, iki takımda liderliği almak için savaşacak. Zorlu mücadele öncesi tüm bilinmesi gerekenleri haberimizde derledik. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan karşılaşma, Fransa - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fransa ve Portekiz arasında oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi Grup 3 maçı, bu akşam saat 21.45'de başlayacak. Stade De France'de oynanacak zorlu karşılaşmayı hakem, İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Carlos Del Cerro Grande yönetecek.

HANGİ KANALDA?

Futbolseverler tarafından en çok merak edilen ve takip edilecek olan Fransa - Portekiz maçı, bu akşam saat 21.45'de S Sport 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşma, Türkiye'de şifresiz kanallardan yayınlanmayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Lloris, Pavard, Upamecano, Lenglet, Digne, Pogba, Kante, Mbappe, Griezmann, Martial, Giroud

Portekiz: Patricio, Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro, Moutinho, Fernandes, Silva, Carvalho, Jota, Ronaldo