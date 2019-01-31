Fransa Rekabet Kurumu’ndan Google’a geçici önlem talebi

Fransa Rekabet Kurumu Google'ın, yönetimsel hizmet sağlayıcısı Amadeus üzerinde bazı hesapları askıya almasının ardından şirketin reklam hizmeti Google Ads kurallarına açıklık getirmesini istedi.

Kurum, Google'ın söz konusu hizmetleri ön ihtar olmadan kaldırmasının "yansız ve şeffaf olmadığını" ve "ayrımcı" olabileceğini belirtti.

Söz konusu geçici tedbirler kapsamında Google'ın Ads hizmeti kurallarını daha açık ve anlaşılır olarak tanımlaması ve hesapları askıya alınan şirketler için prosedürünü tekrar incelemesi gerekiyor. Kurum'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

"Google'ın elektronik ödeme hizmetlerini de kapsayan çevrimiçi reklamcılık platformu Google Ads kurallarını, daha kesin, anlaşılabilir ve adil şartlara uyumlu hale getirmesi gerekmektedir."

Kurumun önlemlerinin, soruşturma tamamlana kadar geçerli olacağı ve Google'ın Fransa yasalarını çiğnemesi durumunda bir karar verileceği belirtildi. Daha önce medyada yer alan haberler, Avrupa Birliği'nin Google'a dijital reklamlar kapsamında ceza vermeye hazırlandığını öne sürmüştü.

DHA