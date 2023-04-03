Paris scooter kullanımı için referanduma gitti! Scooter yasaklandı!

Paris referanduma gitti başkent Paris'te oy çokluğu ile elektrikli scooter kullanımı yasaklandı. Yüzde 89.03 ile elektrikli scooter kullanımını yasakladı.

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Paris scooter kullanımı için referanduma gitti! Scooter yasaklandı!

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 farklı özel şirket tarafından kiralanan elektrikli scooterlar için dün yapılan referandumun sonuçları açıklandı. Paris halkı yüzde 89.03 oyla elektrikli scooterların kullanımının yasaklanmasını talep etti. Paris nüfusunun yalnızca yüzde 7.5'inin katıldığı referandum sonucunda elektrikli scooterların kullanımı yasaklandı.

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ŞAHSİ SCOTTERLAR KULLANILABİLECEK

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "Parisliler, elektrikli scooterların kullanımına karşı olduklarını ifade etti. Açık bir yol haritası verdiler biz de onların bu kararına uyacağız" dedi. Referandum sonucunun açıklanmasının ardından seçim sonucuna saygı göstermeye davet eden Hidalgo, eylül ayından itibaren Paris sokaklarında kiralık elektrikli scooter kullanımına son vereceklerinin belirtti. Referandum sonucundan şahıslara ait olan scooterlar değil, yalnızca kiralama yapan şirketlere ait olan scooterlar etkilenecek.

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