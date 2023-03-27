Fransa Senatosunda teröristlere madalya verildi! Fransa'nın Ankara Büyük Elçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı!

Geçtiğimiz günlerde Fransa Senatosu'nda PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye onur madalyası verilmiş ve bir tören düzenlenmişti. O fotoğraflar dünya basınına servis edilmesinin ardından Türkiye büyük bir tepkiyle karşı çıkmıştı. Son olarak bugün Fransa'nın Ankara Büyük Elçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

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Fransa Senatosunda teröristlere madalya verildi! Fransa'nın Ankara Büyük Elçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı!

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Fransa senatosunda YPG'li teröristlere madalya verilmesi sonrasında Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Büyükelçiye, Fransız makamlarından terörle mücadele kapsamındaki beklentiler tekrarlandı. Büyükelçiye, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmalarının ve "onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin" kabul edilmediği ve bu olayın kuvvetle kınandığı vurgulandı.

Fransa Senatosunda teröristlere madalya verildi! Fransa'nın Ankara Büyük Elçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı!

FRANSA BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILIP UYARILDI

PKK/PYD/YPG ve sözde SDG'nin Türkiye'ye ve Suriyelilere yönelik bölgede yıllar süren saldırıları, ayrılıkçı ve istikrar bozucu faaliyetleri nedeniyle Büyükelçinin dikkatine bir kez daha getirildi. Fransa'nın, PKK'nın Suriye'deki uzantılarına uluslararası meşruiyet kazandırma çabalarına prim vermemesi; Türkiye’nin sınırlarının ve Türk halkının güvenliği ile Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını desteklemesi ve müttefiklik ruhuna uygun şekilde dayanışma sergilemesi talep edildiği öğrenildi.

Fransa Senatosunda teröristlere madalya verildi! Fransa'nın Ankara Büyük Elçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı!

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