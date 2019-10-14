Fransa - Türkiye maçı canlı anlatım

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde mücadele ediyor, Milli Takımı'mız H Grubu'ndaki 8. maçında Paris deplasmanında Fransa ile karşı karşıya. Grupta 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan Milli Takımı'mız, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Türkiye ile aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada bulunuyor. A Milli Takım zorlu sınavdan üç puanla ayrılıp, grupta zirveye kurulmanın hesaplarını yapıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Fransa, sol kanattan geldi ve ceza sahası içine yapılan ortada sağ çaprazdan Moussa Sissoko'nun etkisiz kafa vuruşu kalecimiz Mert'te kaldı.

17. dakikada Fransa, sol kanattan çok etkili geldi. Griezmann, ceza sahası içi sol çaprazda Mert Günok ile karşı karşıya kalırken Fransız oyuncunun vuruşunu Mert çıkardı. Dönen topta Sissoko'nun ağlara giden vuruşunu da yine Mert çıkardı.

21. dakikada Koman'ın sol kanattan geliştirdiği etkili ortada yaptığı ortaya Griezmann, kafayı vurdu ve top yine kalecimiz Mert'te kaldı.

22. dakikada Koman, ceza sahası dışı sol çaprazından şansını denedi ve top farklı şekilde auta gitti.

25. dakikada Fransa, yine Koman ile sol kanattan geldi. Yaptığı ortada Griezmann topun üzerinden atladı ve Sissoko ceza sahası içinden vuruşunu yaparken Mert, yine direk dibinde topu kurtarmayı başardı.

28. dakikada Fransa, sol kanattan korneri kullandı. Griezmann'ın ortasında Lenglet'nin kafa vuruşu arka direğe giderken Mert'in müdahalesi ile Ben Yedder, istediği şut şansını yakalayamamış oldu.

36. dakikada sağ kanattan topla içeri doğru kat eden Antoine Griezmann, ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaparken top az farkla dışarı gitti.

40. dakikada savunma arkasına atılan topa Burak Yılmaz hareketlendi. Burak'tan önce Mandanda araya girerek pozisyonu engelledi.

44. dakikada Matuidi'nin sol çaprazdan yaptığı ortaya Koman'ın kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti.

45. dakikada Kenan Karaman sağ kanattan topu etkili taşıdı. Oyuncumuzun ceza sahası dışından yaptığı vuruş Fransa savunmasına çarparak dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

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Fransa - Türkiye ilk 11'ler:

Fransa: Steve Mandanda, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Clement Lenglet, Lucas Hernandez, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi

Yedekler: Alphonse Areola, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Kurt Zouma, Lucas Digne, Djibril Sidibe, Tanguy Ndombele, Thomas Lemar, N'Golo Kante, Olivier Giroud, Jonathan Ikone, Alassane Plea

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Ömer Bayram, Ozan Kabak, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Cenk Tosun, Enes Ünal