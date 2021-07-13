Fransa ve Yunanistan'dan beklenmedik aşı kararı: Sağlık çalışanlarına zorunlu olacak!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sonbahardan itibaren tıbbi reçete haricindeki PCR testlerinde ücret alınacağını duyurduğu açıklamasında, Kovid-19 aşılarının sağlık çalışanları için artık zorunlu olacağı bilgisini de paylaştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, sağlık çalışanlarının yanı sıra ülkedeki huzurevi personellerine de aşı zorunluluğu getirileceğini belirtti.

"15 EYLÜL'DEN İTİBAREN YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Bir yıldan uzun süredir mücadelenin devam ettiği yeni tip koronavirüs salgınında, tehlike saçmaya devam eden ve yüksek bulaşıcılık oranının yanı sıra ölüm oranlarını da artıran Delta varyantının yayılması ile ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kovid-19 salgınında dördüncü dalgayı önlemeye yönelik yeni tedbirleri açıkladı.

Bu kapsamda, sağlık çalışanlarına aşının zorunlu hale getirileceğini duyuran Macron, yalnızca sağlık emekçilerinin değil huzurevleri ve engellilere yönelik kuruluşlardaki hemşire ve hemşire olmayan personel, evde de dahil olmak üzere yaşlı veya hassas kişilerle temas halinde çalışan tüm profesyonel veya gönüllüler için aşının en kısa zamanda zorunlu hale getirileceğini duyurdu.

Kararın 15 Eylül'den itibaren geçerli olacağını belirten Macron, bu tarihten itibaren aşı olmayan sağlık çalışanlarına cezai işlem yapılacağını belirterek, "15 Eylül'e kadar aşı yaptırmanız gerekiyor. 15 Eylül'den itibaren kontroller yapılacak ve yaptırımlar uygulanacak" dedi.

Aşının herkese zorunlu olması konusunun tartışıldığını da belirten Macron, "Durumun gelişimine bağlı olarak tüm Fransız halkı için zorunlu aşı sorusunu kendimize sormamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK KARTINA DA ZORUNLULUK

Kişinin negatif PCR test sonucunu veya aşı sertifikasını kanıtlayan sağlık kartı, 12 yaşından büyük her vatandaş için 21 Temmuz'dan itibaren eğlence ve kültür yerlerinde, ağustos ayından itibaren ise kafeler, restoranlar, hastaneler, huzurevleri, uçaklar, trenler ve otobüslere erişim için zorunlu olacak.

Şimdiye kadar bedava olan PCR testleri, sonbahardan itibaren ücretli olacak. Macron, "Bu sonbaharda tıbbi reçete dışında PCR testleri ücretli olacak" dedi.

ZORUNLU İZOLASYON

Macron, bu haftadan itibaren risk altındaki ülkelerin vatandaşları için sınır kontrollerinin daha da güçlendirileceğini ve aşı olmayan yolcular için zorunlu izolasyon sağlanacağını belirtti.

Fransa’da toplam vaka sayısı 5 milyon 812 bin 639'a, toplam can kaybı ise 111 bin 353’e ulaştı.

"ÜLKE, BAZILARI YÜZÜNDEN TEKRAR KAPANMAYACAK"

Yunanistan da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni önlem alındı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sağlık çalışanları ve huzurevi personellerine aşının zorunlu olacağını duyurdu. Miçotakis, aşı zorunluluğunun huzurevi personeli için hemen yürürlüğe gireceğini ifade ederken, sağlık çalışanlarına ise 1 Eylül'den itibaren zorunlu olacağını aktardı. Miçotakis, "Ülke, bazıları yüzünden tekrar kapanmayacak" ifadelerini kullanarak, “Tehlikede olan Yunanistan değil, aşılanmamış Yunanlılar" dedi.

Mitsotakis ayrıca aşılı müşterilerin barlarda, sinemalarda, tiyatrolarda ve diğer kapalı alanlarda iç mekanlara girmesine izin verileceğini açıkladı.

AŞIYA TEŞVİK ÇALIŞMALARI

Yunanistan’da hükümet, gençleri aşı olmaları yönünde teşvik etmek amacıyla nakit para ve ücretsiz mobil veri teşvikleri sunmuştu.

Yunanistan'ın Biyo-etik Komitesi, aşılamayı teşvik etme çabalarının etkisiz kalması durumunda "son çare olarak" sağlık çalışanları ve huzurevlerindeki personel için zorunlu aşı yapılmasını tavsiye etmişti. Miçotakis geçen ay yaptığı açıklamada, en az bir doz korona virüs aşısı yaptıran 18-25 yaşındaki vatandaşlara 150 euro değerinde harcama kartı verileceğini açıklamıştı.

Yunanistan’da toplam vaka sayısı 440 bin 872'ye, toplam can kaybı ise 12 bin 802’ye ulaştı.