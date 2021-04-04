4 Nisan Pazar su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU-İSU kesintiİş Geliştirme Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıYemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'dan skandal olayla ilgili açıklama: ''Çok üzgünüm!''Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıPorselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıDiğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıTurizm Ve Otelcilik Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıSeyahat Servis Elemanı (Host,hostes,otobüs-Tren) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıYemekhane işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıAşı yapan ülkeler arasında Türkiye'nin sırası belli oldu!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Fransa, Viyana toplantısı öncesi İran'ı "yapıcı" olmaya çağırdı

Fransa, Viyana toplantısı öncesi İran'ı "yapıcı" olmaya çağırdı

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, 6 Nisan'da Viyana'da yapılacak toplantıda İran'ı yapıcı olmaya çağırdı.Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, Zarif ile telefonda görüştüğünü...

Fransa, Viyana toplantısı öncesi İran'ı "yapıcı" olmaya çağırdı

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, 6 Nisan'da Viyana'da yapılacak toplantıda İran'ı yapıcı olmaya çağırdı.

Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, Zarif ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Viyana'da 6 Nisan'da yapılacak toplantıda nükleer anlaşmasına ilişkin görüşmelerin yeniden başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Le Drian, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin nükleer anlaşmasına ilişkin görüşmelerin yeniden başlaması için yapıcı rol oynadığının altını çizdi.

"İran'ı yapılacak görüşmelerde yapıcı olmaya teşvik ettim." ifadesini kullanan Le Drian, bu görüşmelerin gelecek haftalarda nükleer anlaşmasına tam olarak saygı göstermek için gerekli eylemlerin belirlenmesini sağlayacağını kaydetti.

Le Drian, ilgili ülkelerin ve ABD'nin hedefinin bu olduğunu, bu çerçevede İran'a taahhütlerini ihlal edecek herhangi eylemden kaçınması konusunda çağrıda bulunduğunu ifade etti.

Zarif de konuya ilişkin Twitter hesabından, "Önümüzdeki hafta Viyana'da yapılacak toplantıda Fransa'yı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) konusunda yapıcı bir duruş göstermeye çağırdım." mesajını paylaştı.

Zarif, Fransa'nın nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütlerine uymasını, ABD tarafından uygulanan yaptırımlara da uymayı bırakmasını istediğini vurguladı.

Kaynak: AA

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT