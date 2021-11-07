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  3. Fransa'da 3 camiye İslam karşıtı saldırı gerçekleşti!

Fransa'da 3 camiye İslam karşıtı saldırı gerçekleşti!

Fransa'nın Montlebon, Pontarlier ve Roubaix kentlerinde (DİTİB) bağlı 3 caminin duvarlarına haç işaretleri çizildi ve İslam karşıtı ifadeler yazıldı.

Fransa'da 3 camiye İslam karşıtı saldırı gerçekleşti!

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden (DİTİB) yapılan açıklamaya göre; dün gece Fransa'da bulunan Montlebon, Pontarlier ve Roubaix'deki camilerinin duvarlarına haç işaretlerinin çizildiği ve İslam karşıtı sözlerin yazıldığı bildirildi..

Fransa'da 3 camiye İslam karşıtı saldırı gerçekleşti!

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

Camilerin maruz kaldığı çirkin saldırıya ait zararın en kısa zamanda giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade eden DİTİB "Barış ve huzur yuvası camilerimize yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, cemaatimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

SAĞ DUYU ÇAĞRISI

Ülke huzuruna ve birlikte yaşama bilincine halel getirecek eylemlere karşı birlik olma çağrısında bulunan DİTİB, "İş birlikleri için güvenlik güçlerine ve Fransız makamlarına ve destekleri için Fransız halkına teşekkür ederiz. Ülke huzuruna ve birlikte yaşama bilincine halel getirecek eylemlere karşı birlik olma çağrısında bulunuyor, bu tür provokatif olaylara karşı sağduyulu olmaya davet ediyoruz." dedi.

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