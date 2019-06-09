Fransa'da ağır yenilginin yankıları sürüyor! Peş peşe açıklamalar

A Milli Takımı'mızın Fransa'yı 2-0 yendiği mücadele öncesinde taraftarın Fransa Milli Marşı'nı ıslıklamasına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan tepki geldi.

'MACRON ÇOK RAHATSIZ OLDU'

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başkan, marşın ıslıklandığı sırada çok rahatsız oldu ve bunu kabul edilemez buldu. Federasyon başkanı Noel Le Graet'e de tavsiyelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

'CEZA VERİLMESİ GEREKİR'

Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen yaptığı açıklamada; "Ulusal bir marşı ıslıklamak utanç verici. Bu bir hakaret ve adil oyunun değerlerinin zıttı. FIFA'nın, bu gece Türk halkının saygısızlığı nedeniyle Türk futbol Federasyonu'na ceza vermesi gerekiyor" dedi.