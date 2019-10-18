Fransa'da asker selamı sonrası, kupası elinden alındı! Orada yaşayan Türkler ayaklandı

Olay, Saint-Usage semtinde bulunan bir ortaokulda gerçekleşti. 14 yaşındaki Eren Ertuğrul adlı öğrenci, düzenlenen koşu yarışmasını dereceyle bitirdi.Ertuğrul'un Türkiye'de şehit düşen askerlere saygı göstermek için verdiği asker selamı sebebiyle kazandığı kupa geri alındı.

14 yaşındaki öğrenci Eren Ertuğrul'un babası Ali Ertuğrul, açıklama yaptı. Ertuğrul, 14 yaşındaki ortaokul son sınıf öğrencisi oğlunun okulda düzenlenen koşu yarışmasını birinci bitirdiğini ve kupa kazandığını söyledi.

Okuldaki törende, Türkiye'de şehit düşen askerlere saygı göstermek için oğlunun asker selamı verdiğini, bu nedenle okul müdürünün kupayı geri aldığını anlatan Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum, asker selamı verdikten sonra okulun müdürünün yanına götürüldü. Müdür, kupayı oğlumun elinden aldı, asker selamının Fransızlara yapılan bir provokasyon olduğunu ve okulda böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini belirtti. Oğlum da müdüre 'askerlere saygıdan dolayı selam verdiğini' söyledi."

"BU DURUM OĞLUMUN PSİKOLOJİSİNİ ETKİLEDİ"

Ertuğrul, olayı öğrendiğinde semtin belediye başkanını aradığını, olay hakkında bilgi verdiğini ve tepkisini ifade ettiğini aktardı.

SEMTTE YAŞAYAN TÜRKLERDEN DESTEK

Semtte yaşayan Türklerin, oğluna yoğun destek verdiğini, olayın ardından okul müdürü ile görüştüğünü belirten Ertuğrul, "Eşimle müdüre, 'oğlumuzun yaptığını suç olarak kabul etmiyoruz. Griezmann aynı asker selamı verdi, niye ona tepkiniz yok' dedik." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, Eren'e okulda verilen tepkiyi normal bulmadığını vurgulayarak, "14 yaşındaki bir çocuğa verilen tepkinin, bu boyutta olmaması lazım. Oğlumun psikolojisini etkiledi ve ağlayarak eve geldi. Büyük destek aldı ve rahatladı." diye konuştu.