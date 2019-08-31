Fransa’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı
Fransa'nın Lyon kentinde bıçaklı 2 kişinin düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.
Fransa'nın Lyon kentinde bıçaklı 2 kişinin düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.
Lyon kentinin Laurent Bonnevay bölgesindeki bir metro istasyonu yakınlarında bıçaklı 2 kişinin düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Yetkililer yaralılardan ikisinin durumun ağır olduğunu söylerken, 1 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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