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Fransa'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Romans-sur-Isere semtinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı. Fransız basınındaki haberlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırıldığı...

Fransa'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Romans-sur-Isere semtinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki haberlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırıldığı ülkedeki Romans-Sur-Isere semtinin merkezinde bir saldırganın yerel saatle 11.00 civarında birçok kişiye bıçakla saldırdığı belirtildi.

Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İltica talebinde bulunan bir Sudanlı olduğu belirtilen saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA




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