Fransa'da hızlı tren raydan çıktı: 21 yaralı
PARİS (AA) - Fransa'nın Strazburg kentinden Paris'e giden Ulusal Demir Yolları Şirketine (SNCF) ait hızlı trenin raydan çıkması sonucu 21 kişi yaralandı. Bas Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 348 yolcunun bulunduğu Strazburg-Paris seferini yapan hızlı tren, Saverne kasabasında raydan...
PARİS (AA) - Fransa'nın Strazburg kentinden Paris'e giden Ulusal Demir Yolları Şirketine (SNCF) ait hızlı trenin raydan çıkması sonucu 21 kişi yaralandı.
Bas Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 348 yolcunun bulunduğu Strazburg-Paris seferini yapan hızlı tren, Saverne kasabasında raydan çıktı.
Olayda biri ağır 21 kişi yaralandı. Yolcuları tahliye çalışmaları devam ediyor.
SNCF'ten yapılan açıklamada, ağır yaralanan makinistin helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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