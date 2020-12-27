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Fransa'da ilk Koronavirüs aşılaması gerçekleştirildi

Fransa'ya dün 19 bin 500 doz Pfizer-BioNTech 19 bin 500 doz Pfizer-BioNTech aşısının ulaşmasının ardından ilk Kovid-19 aşısı, başkent Paris yakınlarındaki bir hastanede iki kişiye yapıldı.

Fransa'da ilk Koronavirüs aşılaması gerçekleştirildi

Ülkeye dün 19 bin 500 doz Pfizer-BioNTech aşısının ulaşmasının ardından Paris yakınlarındaki Sevran semtinde bulunan Rene-Muret Hastanesi'nde 78 yaşındaki bir kadına ve 65 yaşındaki doktora ilk Kovid-19 aşısı yapıldı. Bugün Sevran'da ve ülkenin Dijon kentinde yaklaşık 20 kişiye aşı uygulanacak. Gelecek hafta Paris, Lyon, Lille ve Tours kentlerinde 23 hastanede yaşlılar ve sağlık çalışanları aşılanacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşının Kovid-19'a karşı "yeni silah" olduğunu belirtti.Fransa ve Avrupa'da aşılamanın bugün başladığını ifade eden Macron, huzurevlerinde bulunan yaşlılara ve sağlık çalışanlarına öncelik verildiğini kaydetti. Macron, aşının zorunlu olmadığı bilgisini paylaştı.

Hükümetin aşı stratejisi çerçevesinde ilk aşamada şubata kadar yaşlılar ve sağlık çalışanlarına aşı vurulacak. İkinci aşamada, şubattan ilkbahara kadar riskli grupta yer alanlar aşılanacak. Üçüncü ve son aşamada ise ilkbahardan sonra halkın kalan kısmına aşı vurulacak. Hükümet, yaza kadar 15 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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