Fransa'da ırkçı polis şiddeti! Maske takmadığı için darp edildi

Fransa'da 3 polis maske takmayan Michel Zecler adlı siyahi müzik prodüktörüne şiddet uyguladı. Kendisine ceza kesilmemesi için stüdyosuna dönen prodüktörü takip eden polisler çıkan tartışmanın ardından cop ve yumruklarla Michel Zecler'i darp etti. O anlar sosyal medyada çokça izlenirken olaydaki polisler açığa alındı.