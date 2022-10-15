Fransa'da İslamofobik saldırı! Lise öğrenci Kur'an- Kerimi yırtıp başörtüsünü de çöpe attı!

Fransa'da yurtta kalan bir lise öğrencisinin Kur'an-ı Kerim'i kimliği belirsiz kişilerce yırtıldığı, başörtüsünün de çöpe atıldığı belirtildi. FranceInfo'nun haberine göre, Caen kentindeki Jean Rostand Lisesi'nde okuyan ve ismi belirtilmeyen Müslüman öğrenci, odasına döndüğünde okuduğu Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığını ve başörtüsünün çöpe atıldığını fark etti.

"TÜM İNANÇLARI ARAMIZDA KABUL EDEN BİR OKULUZ"

Olaya ilişkin açıklama yapan Lise Müdürü Sebastien Duval-Rocher, öğrencinin inancına yönelik bu saldırı karşısında şok yaşadığını ancak şahsına yönelik bir saldırı olmadığını aktardı. Rocher "Yaşananlar karşısında ben ve meslektaşlarım şoke olduk. Hoşgörülü, farklı inançlara açık ve tüm inançları aramızda kabul eden bir okuluz." şeklinde konuşarak yapılan bu saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

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SALDIRGANIN KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

Diğer yandan İslamofobik saldırının hedefindeki öğrenci ve ailesi gerginlik olmaması adına şikayetçi olmasa da savcılık okul yönetimi üzerinden olaya el koydu. Saldırıyı yapanın kim olduğuna ilişkin ise henüz bir bilgiye ulaşılamazken, okul yönetimi lise bünyesindeki birinin saldırıyı yapmış olduğu kanaati üzerinde duruyor. Yönetim okulda gelecek hafta, öğrencilerle bu olay üzerinden hoşgörü meselesini ele alacaklarını belirtti.