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  3. Fransa'da kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Yasemin Çetindağ, vahşice öldürüldü

Fransa'da kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Yasemin Çetindağ, vahşice öldürüldü

Fransa'nın Strasbourg kentinde yaşayan 25 yaşındaki Yasemin Çetindağ, eski erkek arkadaşı tarafından evinde dövüldükten sonra bıçaklanarak öldürüldü. Genç kadının cansız bedeninin, katil ve bir arkadaşı tarafından ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Fransa'da kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Yasemin Çetindağ, vahşice öldürüldü

Türkiye, akademisyen Aylin Sözer'in ölümünü konuşurken bu kez Fransa'da korkunç bir cinayet yaşandı. Hürriyet'in  haberine göre olay, Fransa'nın Strasbourg kentinde yaşandı. Çetindağ evinde çıkan tartışmada eski erkek arkadaşı 42 yaşındaki Savaş Özyanık, ile tartıştı. Tartışmanın ardından Özyanık, Çetindağ’ı dövdükten  sonra da bıçakladı.

KATİL, ÇOCUKLARI ANNEANNELERİNİN YANINA BIRAKTI

Çetindağ’ın cesedini banyoya kapatan Özyanık, annelerinin iyi olduğunu söyleyerek çocukları anneannelerinin evine götürdü. Çetindağ’a ulaşamayan annesi polise başvururken büyük bir sandığa yerleştirdiği cesedi, arkadaşının da yardımıyla Vendenheim ormanına götürerek gömdü, sandığı da nehre attı.

Fransa'da kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Yasemin Çetindağ öldürüldü

TUTUKLANDI

Banyoda kan izleri bulan ve çocukların ifadelerine başvuran polis, 26 Aralık’ta poliste şiddet ve tehdit kaydı olan Özyanık ile arkadaşını gözaltına aldı. Başta Çetindağ’ı öldürdüğünü inkâr eden Özyanık, ardından darp ettiğini kabul etti ancak öldürme niyetinin olmadığını savundu. Strasbourg Savcılığı, Özyanık’ın kasten cinayetten yargılanmasını talep ediyor.

YARDIM EDEN ARKADAŞI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan Özyanık'a yardım eden arkadaşının 48 yaşında olduğu poliste uyuşturucu kaydı olan ve daha önce 11 kez tutuklandığı ifade edildi.

Fransa'da kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Yasemin Çetindağ öldürüldü



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