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  3. Fransa’da keskin nişancı paniği: 1 ölü, 6 yaralı

Fransa’da keskin nişancı paniği: 1 ölü, 6 yaralı

Fransa'nın Korsika adasındaki Bastia şehrinde 2 kişiyi rehin alan bir kişi, sokakta bulunanların üzerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı.

Fransa’da keskin nişancı paniği: 1 ölü, 6 yaralı

Fransa'nın Korsika adasındaki Bastia şehrinde 2 kişiyi rehin alan bir kişi, sokakta bulunanların üzerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı. Polisin müdahale ettiği olayda 1 kişi hayatını kaybederken, saldırgan dahil 6 kişi yaralandı.

Fransa'nın Korsika adasındaki Bastia şehrinde iki kişiyi rehin alan 70 yaşındaki bir kişi, sokakta bulunanların üzerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı. Polisin olay yerine gelmesi üzerine 2 kişiyi rehin alan saldırganın, 1 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Polisin binanın etrafını sardığı öğrenilirken, saldırganın yaralı olduğu bildirildi.

Yerel basın, saldırganın sabıkalı olduğunu iddia etti.

Kurtarma operasyonu devam ediyor.

Kaynak: İHA

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