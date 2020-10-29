Fransa'da korkunç olay! Bıçaklı saldırıda bir kişinin boğazı, bir kişinin başı kesildi

Nice kentinde bulunan Notre-Dame kilisesinin yakınlarındaki saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların olduğu ifade edildi. Reuters'ın haberine göre bir kadının başının kesilerek, bir adamın ise boğazının kesilerek öldürüldüğü aktarıldı. Saldırıya ilişkin olarak açıklama yapan Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, terör saldırısı olduğuna dair şüphelerin olduğunu, bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olayla ilgili polis operasyonunun devam ettiğini açıkladı.Darmanin, Twitter hesabından, Estrosi ile görüştükten sonra bakanlıkta saldırıya ilişkin toplantı yaptığını aktardı.