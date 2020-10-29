Fransa'da korkunç olay! Bıçaklı saldırıda bir kişinin boğazı, bir kişinin başı kesildi
Fransa'nın Nice kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, birden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Nice kentinde bulunan Notre-Dame kilisesinin yakınlarındaki saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların olduğu ifade edildi. Reuters'ın haberine göre bir kadının başının kesilerek, bir adamın ise boğazının kesilerek öldürüldüğü aktarıldı. Saldırıya ilişkin olarak açıklama yapan Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, terör saldırısı olduğuna dair şüphelerin olduğunu, bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.
OPERASYON SÜRÜYOR
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olayla ilgili polis operasyonunun devam ettiğini açıkladı.Darmanin, Twitter hesabından, Estrosi ile görüştükten sonra bakanlıkta saldırıya ilişkin toplantı yaptığını aktardı.
Bouleversé par les 3 victimes dont 2 décédées a l’intérieur de la Basilique #NotreDame et notamment le gardien si apprécié par les paroissiens. #Nice06 a payé un trop lourd tribu au meme titre que notre pays depuis quelques années. J’appelle à l’unité des Niçois.— Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020