Fransa’da korona tedbirlerinin gevşetilmesi salı günü meclise sunulacak

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesi planını Salı günü meclise sunacağını duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, Fransa'da korona virüs tedbirleri gevşetiliyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede uygulanan korona virüs tedbirlerinin gevşetilme planını Salı günü mecliste tartışmaya sunacağını ve ardından oylama yapılacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ise geçtiğimiz günlerde ülkede 17 Mart tarihinden bu yana devam eden sokağa çıkma yasağının 11 Mayıs'ta sona ereceğini duyururken, okulların ve bazı işletmelerin yeniden açılacağını ifade etmişti.

Fransa'da toplam korona virüs vaka sayısı 161 bin 488'e, hayatını kaybedenler ise 22 bin 614'e ulaştı. Fransa, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu dördüncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: İHA