Fransa’da koronavirüs yasakları geri döndü! Macron’dan itiraf...

Fransa’da günlük 60 bine yakın koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine yeniden karantina tedbirlerine geçildi. Ulusa sesleniş konuşması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron halkını "ekstra çaba göstermeye" çağırarak yeni tedbirleri sıraladı.

Karara göre 3 Nisan’dan itibaren ülke genelinde vatandaşlar 4 hafta boyunca evlerinden 10 kilometreden fazla uzağa gidemeyecek. Sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 ile 06.00 arasında uygulanacak.

5 Nisan’dan itibaren de bölgeler arası seyahat yasaklanacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİME EN AZ 3 HAFTA ARA

Ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okullar kapalı kalacak. Anaokulu ve ilkokullar 26 Nisan’da, ortaokul ve liseler 3 Mayıs’ta açılacak. Bu süreçte çocuklarına bakmak zorunda kalacak ve evden çalışacak olan ebeveynler kısmı işsizlik hakkına sahip olacak.

Mayıs ayında normale dönmeyi planladıklarını belirten Macron, "Ülkeyi Mayıs ayı ortasından itibaren yeniden açmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

MACRON'DAN İTİRAF!

Macron salgın yönetiminde hatalar yaptığını itiraf ederek şunları kaydetti;

"Bu salgının her aşamasında, kendimize daha iyisini yapabileceğimizi, hatalar yaptığımızı söyleyebiliriz. Bütün bunlar doğru. Ama bir şeyi biliyorum, direndik, öğrendik ve her seferinde geliştik "