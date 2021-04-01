Müge Anlı canlı yayını bugün 1 Nisan Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEBankanın camına 15 ayran 10 yumurta attıSON DAKİKA! Adalet Bakanı Gül'den Adli Görüşme Odaları'na ilişkin genelge!Fransa’da koronavirüs yasakları geri döndü! Macron’dan itiraf...Anadolu Efes - Saski Baskonia SAD maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?Serbest piyasada dolar, euro fiyatı bugün ne kadar oldu, kaç TL? 1 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatlarıSON DAKİKA! DSÖ'den Bakan Koca'ya davet!Aşılamada yeni dönem başlıyor: Vatandaş seçecek! BioNTech mi SinoVac mı?CanKan Malik Ayhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?Kütahya'da öğretmen ve öğrencilerin testi pozitif çıktı! Okul karantinaya alındı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Fransa’da koronavirüs yasakları geri döndü! Macron’dan itiraf...

Fransa’da koronavirüs yasakları geri döndü! Macron’dan itiraf...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeniden karantina tedbirleri uygulanacağını duyurdu. Buna göre ülke genelinde 3 Nisan’dan itibaren 4 hafta boyunca sınırlı karantina uygulanacak.

Fransa’da koronavirüs yasakları geri döndü! Macron’dan itiraf...

Fransa’da günlük 60 bine yakın koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine yeniden karantina tedbirlerine geçildi. Ulusa sesleniş konuşması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron halkını "ekstra çaba göstermeye" çağırarak yeni tedbirleri sıraladı. 

Karara göre 3 Nisan’dan itibaren ülke genelinde vatandaşlar 4 hafta boyunca evlerinden 10 kilometreden fazla uzağa gidemeyecek. Sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 ile 06.00 arasında uygulanacak. 

5 Nisan’dan itibaren de bölgeler arası seyahat yasaklanacak. 

Fransa’da koronavirüs yasakları geri döndü! Macron’dan itiraf...

YÜZ YÜZE EĞİTİME EN AZ 3 HAFTA ARA

Ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okullar kapalı kalacak. Anaokulu ve ilkokullar 26 Nisan’da, ortaokul ve liseler 3 Mayıs’ta açılacak. Bu süreçte çocuklarına bakmak zorunda kalacak ve evden çalışacak olan ebeveynler kısmı işsizlik hakkına sahip olacak.

Mayıs ayında normale dönmeyi planladıklarını belirten Macron, "Ülkeyi Mayıs ayı ortasından itibaren yeniden açmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Fransa’da koronavirüs yasakları geri döndü! Macron’dan itiraf...

MACRON'DAN İTİRAF! 

Macron salgın yönetiminde hatalar yaptığını itiraf ederek şunları kaydetti;

"Bu salgının her aşamasında, kendimize daha iyisini yapabileceğimizi, hatalar yaptığımızı söyleyebiliriz. Bütün bunlar doğru. Ama bir şeyi biliyorum, direndik, öğrendik ve her seferinde geliştik "

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT