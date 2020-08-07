Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 324'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 324'e yükseldi.

12 KİŞİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 288 artışla 224 bin 638'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 12 kişinin ölümüyle toplam can kaybı sayısı 30 bin 324'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 383'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 11 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 376 artarak 82 bin 836 oldu.

VAKA SAYILARI UZUN ARADAN SONRA İLK KEZ 2 BİNİ GEÇTİ

Fransa'da koronavirüs vaka sayıları uzun aradan sonra ilk kez 2 bini geçerken, salgın hızla yayılmaya devam ediyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar veya kış mevsiminde ikinci dalganın yaşanmasından endişe ettiğini belirtmişti.

MARSİLYA'DA AÇIK ALANLARDA MASKE KULLANIMI ZORUNLU HALE GELDİ

Fransa'nın Marsilya kentinde belediyenin kararıyla kalabalığın oluştuğu bazı açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi.